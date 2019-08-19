رئيس "النواب" يهنئ منتخب الناشئين لكرة اليد على فوزه ببطولة كأس العالم

القاهرة- أ ش أ:

هنأ رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال منتخب الناشئين لكرة اليد على فوزه ببطولة كأس العالم التى أقيمت فى مقدونيا بعد أن هزم ألمانيا فى المباراة النهائية؛ مشيدا بالأداء البطولي المتميز والروح الرياضية العالية التي ظهرت جلية في أداء الفريق خلال البطولة، ومثمنا الجهد الرائع الذي بذله المنتخب سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين بما أسهم ليس فقط في إحراز لقب البطولة بل أيضاً في تقديم نموذج مشرف لشباب مصر الواعد بعزيمته وإصراره على تحقيق الهدف وحصد البطولات.

وقال عبد العال - في بيان صحفى اليوم الاثنين - إن النتائج المبهرة التي حققتها كرة اليد المصرية عالمياً تؤكد بوضوح أن وراءها قيادات تدريبية واعية تنم عن اتخاذها الدراسة والتخطيط العلمي منهجاً، التنظيم الدقيق والالتزام الصارم طريقاً، والعدالة الحقيقية بين الأندية واللاعبين ميزاناً، فكانت النتائج معبرة عن تلك المقدمات.

وأعرب عن فخره واعتزازه لتتويج فريق "الفراعنة" بالبطولة الدولية، مؤكداً يقينه الراسخ بقدرات شباب مصر فهم نصف حاضرنا وكل مستقبلنا، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حصد المزيد من البطولات لتظل راية مصر عالية خفاقة في مختلف المحافل الرياضية الدولية والإقليمية.​