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الحكومة توافق على تعاقد شركة "تحالف" لإدارة وتشغيل المتحف الكبير

05:47 م الإثنين 19 أغسطس 2019
الحكومة توافق على تعاقد شركة "تحالف" لإدارة وتشغيل المتحف الكبير

المتحف المصري الكبير

القاهرة- (أ ش أ):

وافقت اللجنة الوزارية "للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية"، خلال اجتماعها الأول الإثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة "تحالف" لتشغيل وإدارة الخدمات بالمتحف المصري الكبير، وذلك إعمالاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.

حضر الإجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر في مارس الماضي، قرارًا بتشكيل وتنظيم عمل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، ليكون من مهامها إقرار الأطر العامة للتعاقد على تنفيذ المشروعات التي تبرمها الجهات العامة، والإجراءات والشروط والضوابط الواجب اتباعها في هذا الشأن، بما يحقق أهداف تنفيذ ويدعم جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية.‎

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المتحف الكبير مصطفى مدبولى مجلس الوزراء

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