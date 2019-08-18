"جهد كبير".. مجلس الوزراء يهنئ منتخب اليد على الفوز بكأس العالم

(مصراوي):

وجه مجلس الوزراء، التهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس العالم، معربًا عن تقدير الحكومة للأداء الرجولي المتميز الذي ظهر عليه فريقنا الوطني خلال منافسات البطولة حتى إحراز اللقب، والجهد الكبير والملموس من جانب الجهاز الفني.

وأكد مجلس الوزراء، أن هذا اللقب الكبير يعيد التذكير بإرادة الشباب المصري وطاقته غير المحدودة في إحراز البطولات، وتحقيق النجاحات في جميع المجالات، بكل عزيمة وإصرار.

وناشد مجلس الوزراء كل من يمثلون بلدهم في مختلف القطاعات بأن يتحلوا دومًا بالأداء الرجولي، ويبذلوا قصارى جهدهم لرفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.