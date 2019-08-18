برلماني عن الفوز بكأس العالم: منتخب الناشئين رسم البسمة على وجوه المصريين

كتب - أحمد علي:

قال النائب طارق متولي نائب السويس، إن إنجاز فريق اليد للناشئين والفوز ببطولة كأس العالم، رسم البسمة على وجوه كل المصريين والعرب.

وأضاف "متولي" في بيان الأحد، أن الكفاح والإصرار والالتزام ليس له إلا طريق واحد وهو التتويج على منصات العالم، وهو ما فعله المنتخب الشاب الذي ضرب أروع الأمثلة في التفوق والتفاني، واستحق عن جدارة الكأس والتكريم، وعلينا أن نرفع له قبعات الاحترام وأن ننحي له تشريفًا وتكريمًا.

وأشار النائب إلى أن تتويج المنتحب ببطولة العالم، يؤكد من جديد أننا في عصر جنى الثمار التي بذرها الرئيس السيسي، وأن هذا المنتخب سار على سياسة الجد والاجتهاد التي يتبعها الرئيس، وكانت هذه النتيجة المشرفة لمصر وللمصريين وللعالم أجمع.