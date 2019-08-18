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    برلمانى : تحية لأبطال العالم سطرتم التاريخ بأنامل من ذهب

    09:03 م الأحد 18 أغسطس 2019
    برلمانى : تحية لأبطال العالم سطرتم التاريخ بأنامل من ذهب

    مجلس النواب

    كتب أحمد على

    هنأ النائب خالد مشهور نائب منيا القمح منتخب الأبطال الناشئين لليد بعد فوزهم ببطولة العالم، حيث قال: تحية لكم ياأبطال العالم، أنتم دخلتم التاريخ من أوسع أبوابه، وأسعدتم المصريين، وشرفتم العالم.

    وأكد النائب إن هؤلاء الأبطال هم النموذج الذي يجب أن يقتدى به الشابا، وأن يكون لديه إصرار كإصرارهم وروح كروحهم، فمصر والعالم كله تابع هذا الإنجاز البكبير.

    واضاف أن الرياضة فى عهد الرئيس السيسي والوزير أشرف صبحى تخطو خطوات كبيرة وتبهر العالم بإنجازاتها، وما فعله هذا المنتخب البطل سبقه إليه فريق اليد للشباب بحصوله على برونزية العالم منذ أقل من شهر ليأتى هذا المنتخب الصغير ليرفع اسم مصر عاليا ويحلق في سماء العالمية ويصعد على منصة التتويج منفردا وحاملا علم مصر الذي حمله من قبل فى قلبه ليرفعه الآن محلقا في السماء.

    مجلس النواب خالد مشهور بطولة العالم

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