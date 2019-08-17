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    "القوى العاملة": اعتماد 3292 عقد عمل وشهادات استمرارية خلال شهر للمصريين بالإمارات

    03:51 م السبت 17 أغسطس 2019
    "القوى العاملة": اعتماد 3292 عقد عمل وشهادات استمرارية خلال شهر للمصريين بالإمارات

    وزارة القوى العاملة

    كتب- يوسف عفيفي:

    اعتمد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة 2442 عقد عمل وشهادة استمرارية، فضلا عن مراجعة واعتماد 850 تأشيرة عمل، بالإضافة إلى تفويض لشركة إلحاق عمالة بجلب 60 فرصة عمل لعمالة مصرية، وتوفير 18 فرصة عمل داخلية لعمالة مصرية من قبل المكتب، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

    وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة - في بيان اليوم السبت - "إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بأبوظبي ياسر أحمد عيد حول إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل شكاوى العمال المصريين بالإمارات، أشار إلى أنه تم تحصيل 10 آلاف و719 درهماً إماراتياً؛ أي ما يوازي 48 ألفاً و342 جنيها مصريا".

    وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي تلقى 21 شكوى من العمال المصريين، تم حل 8 منها بالطرق الودية، وإحالة واحدة للقضاء، ومازالت هناك 12 شكوى رهن البحث والدراسة، فضلا عن الرد على أكثر من 500 استفسار من خلال المكتب مباشرة، وعمل 5 زيارات ميدانية لعدد من المنشآت والمصالح الحكومية لحل شكاوى المصريين بها، فضلا عن اللقاءات مع ممثلي الجالية المصرية لحل المشاكل التي تصادف العمالة المصرية.​

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