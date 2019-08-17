"الفلاحين": افتتاح السيسي المرحلة الثانية للصوب الزراعية يبعث على الاطمئنان

كتب - أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، يبعث على الاطمئنان على مستقبل الزراعة في مصر ويزيل القلق والتخوفات المستقبلية من تأثيرات التغيرات المناخية وقلة المياه وتقلص الأراضي الزراعية القديمة.

وأضاف "أبوصدام"، في تصريحات اليوم السبت، أن مشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية معجزة زراعيه بكل المقاييس ومطلب قومي ضروري في ظل الوضع الزراعي الحالي والزيادة السكانية الرهيبة، وأن إنتاج فدان الصوب يعادل إنتاج 5 أفدنه أرض مكشوفة ويوفر 40% من الماء والمستلزمات الزراعية الأخرى.

كما أن إنتاج الصوب يتمتع بجوده عالية ومواصفات صحية عالمية صالحة للتصدير لكل دول العالم مما يرفع من العائد الاقتصادي للقطاع الزراعي.

وأوضح أن هذا المشروع الذي يعد الأكبر من نوعه في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط سيوفر فرص عمل كثيرة للمصريين ويقضي على ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية محليا.

وأشار إلى أن المشروع القومي للزراعات المحمية سيساهم بصورة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن توفير التقاوي والاستفادة القصوى من وحدة المياه والأرض بجانب مضاعفة العائد الاقتصادي عن طريق إضافة قيمة تصنيع المنتجات الزراعية حيث أنه مشروع متكامل.