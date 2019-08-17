بالفيديو.. مدير الخدمة الوطنية: مشروع الصوب الزراعية يوفر 15 ألف فرصة عمل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن مشروع الـ1300 صوبة زراعية يتيح أكثر من 15 ألف فرصة عمل للشباب جديدة مباشرة للشباب من مختلف التخصصات.

وأوضح "أمين"، خلال كلمته في حفل افتتاح مشروع الـ 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، اليوم السبت، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يقوم بالمساهمة دائما مع أجهزة الدولة في تنفيذ المشروعات الانتاجية في مختلف المجالات التي تتماشى وتدعم خطط التنمية في مصر.

وتابع، :"يتم في هذا الموقع تنفيذ المشروعات الانتاجية، أولًا مجمع لانتاج البذور لجميع أصناف الخضراوات، حيث يتم استيراد حوالي 98% من احتياجات مصر من بذور الخضراوات يتحمل المزارع والمستهلك الارتفاع الكبير في أسعارها، لذلك فانه جاري تنفيذ البرنامج الوطني لانتاج بذور الخضراوات، ويتم حاليا إنشاء مجمع لانتاجها وفقا لاحدث التقنيات العلمية لتوفيرها للسوق المحلي بالكميات والأسعار المناسبة والجودة العالية".

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تحقق انتاجية تقدر بنحو 4.7 مليار وحدة من البذور اعتبارًا من نهاية 2022 تمثل نحو 60% من احتياجات السوق المحلي الحالي، ثانيا مشروع لانتاج تقاوي البطاطس من خلال زراعة الأنسجة الخاصة بها وتنفيذ مراحل أكثارها، موضحا أن جملة المساحات التي تزرع في مصر بمحصول البطاطس سنويا خلال العروات الثلاث بنحو 400 ألف فدان تنتج حوالي 4.5 مليون طن.