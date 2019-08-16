  • عاجل:تغيّر جديد في الطقس.. انخفاض حرارة وأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    مسؤول بـ"الثقافة" يكشف مصير سجادة نجيب محفوظ

    07:16 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    مسؤول بـ"الثقافة" يكشف مصير سجادة نجيب محفوظ

    نجيب محفوظ

    كتب- محمد عاطف:

    كشف الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، أن السبب الرئيسي في عدم عرض السجادة التي أهدتها أسرة الكاتب الراحل نجيب محفوظ ضمن مقتنياته في متحفه هو رفضه وضعها على الأرض أسفل مكتبه خوفًا عليها من التعرض للإتلاف.

    وقال عبدالوهاب: "نبحث الآن عرضًا يليق بهذه السجادة الثمينة وفق ما يرى المسئولون الفنيون عن المتحف، ومن المتوقع أن يكون مصيرها أن تعلق على أحد حوائط متحف نجيب محفوظ".

    وكان عدم عرض السجادة التي أهداها الملك محمد الخامس لنجيب محفوظ، في متحفه الذي افتتح الشهر الماضي، قد أثار الكثير من علامات الاستفهام.

    سجادة نجيب محفوظ وزارة الثقافة نجيب محفوظ

    الخبر التالى:

    الكهرباء: 18 ألفا و850 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان