بالصور.. حاجة مصرية تلد بأحد مستشفيات السعودية: المولودة "مكة"

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة، إن الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي بالسعودية، والمشرف على البعثة الطبية للحج، زار حاجة مصرية بعد أن وضعت مولودتها بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، مساء الخميس؛ للاطمئنان على حالتها الصحية هي وطفلتها.

وأوضح "قنديل" في بيان اليوم، أن الحاجة المصرية تدعى سماح زاكي أحمد مراد، وتبلغ من العمر 36 عاماً، من مدينة النوبارية، بمحافظة البحيرة، تابعة لبعثة وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن "البعثة الطبية"، بدأت بمتابعة حالتها منذ وصولها إلى الأراضي السعودية، مروراً بأدائها لمناسك الحج في أماكن "المشاعر" بمنى وعرفات"، حتى أن وضعت مولودتها بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، مساء أمس.

وأكد "قنديل" أن الولادة جاءت طبيعية تماماً، وحالة الأم، والطفلة على ما يرام، وتتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، ومن المقرر خروجهما من المستشفى، اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن المولودة "مكة"، هي الطفلة الرابعة للأم.

ومن جانبها أشادت السيدة سماح، بالخدمات الطبية التي قدمتها البعثة الطبية لها طوال فترة تواجدها بالمملكة العربية السعودية، حتى ولادتها، مؤكدة أن الفريق الطبى بالبعثة ظل يتابع حالتها الصحية لحظة بلحظة حتى موعد الولادة، موجهة الشكر لجميع أعضاء البعثة الطبية للحج.

واستقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى صباح اليوم الجمعة، 56340 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 51011 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 4511 حالة في المدينة المنورة.

وأشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى دخول 169 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 119 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 50 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأكد "ضاحي" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.