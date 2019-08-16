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حريق محدود بشارع المعز.. والآثار: لا خسائر بشرية أو مادية

02:23 م الجمعة 16 أغسطس 2019
حريق محدود بشارع المعز.. والآثار: لا خسائر بشرية أو مادية

شارع المعز

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور جمال مصطفي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، سلامة المباني الأثرية في شارع المعز، مشيرا إلى أنها لم يصبها أي ضرر إثر نشوب حريق محدود فجر اليوم في المنطقة المجاورة لسبيل (خسرو) الأثري بشارع المعز.

وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية- في تصريح اليوم الجمعة- إنه توجه على الفور إلى موقع الحريق مع فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار، الذين اتخذوا كافة إجراءات الوقاية ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة في محيط المنطقة.

وشدد على أن شارع المعز وجميع المباني الأثرية به آمنة بالكامل، ولم تقع أية إصابات أو خسائر مادية، وأن حركة شارع المعز طبيعية تماما.

شارع المعز قطاع الآثار الإسلامية حريق

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