البابا تواضروس ينفي انقسام المجمع المقدس

كتب- مصطفى علي:

نفى البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذكسية، وجود أي انقسام داخل المجمع المقدس.

وأكد البابا خلال عظته الأسبوعية مساء الأربعاء في كاتدرائية الإسكندرية، على "كافة الأعضاء لديهم مسؤلية كاملة ولكن الاختلاف فى الآراء أمر طبيعي وهناك منقاشات كثيرة وطرح وجهات نظر متعددة للاتخاذ القرار المناسب".

وكشف البابا أن تأجيل سيامة الأنبا مكاريوس بالمنيا نظرًا لكبر مسئوليات الخدمة بإيبارشية المنيا، مؤكدا أن تأجيل تجليسه جاء بشكل مؤقت لحين وضع التصور النهائي.