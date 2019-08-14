الآثار: الانتهاء من 85% من أعمال ترميم قصر البارون

القاهرة- أ ش أ:

انتهت وزارة الآثار من 85% من أعمال ترميم قصر البارون أمبان بحي مصر الجديدة، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجاري بتكلفة 100 مليون جنيه.

وقال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية - في تصريح اليوم الأربعاء - "إن أعمال الترميم تجري علي قدم وساق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائي لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش الجصية".

كما أوضح أنه تم الانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية، بالإضافة إلى ترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى والتماثيل الرخامية بالموقع العام.

ونوه مساعد وزير الآثار بأنه تم البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به، مؤكدا أنه حرصا من وزارة الآثار على الحفاظ على معايير الأصالة خلال أعمال الترميم الخاصة بالقصر، تم إزالة الأسوار الحديدية غير الآثرية والتي تم إنشاؤها حول القصر عام 2006 لسوء حالتها، بالإضافة إلى أنها لا تتوائم مع القيمة الأثرية والمعمارية للقصر.

ولفت إلى أنه لن يتم بناء سور حجري بدلا من الأسوار الحديدية، حيث تم الاستعانة بالرسومات الأصلية للقصر والمنفذة من قبل المهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل وذلك لإنشاء أسوار بنفس تصميم الأسوار الأثرية القديمة، والتي هي عبارة عن قاعدة طولية خرسانية أسفل منسوب سطح الأرض يعلوها أعمدة بانوهات حديدية بطول الواجهات مع وجود أعمدة حجرية بقطاع صغير موزعة على مسافات لتثبيت البانوهات الحديدية للأسوار، مشددا على أنه لن يتم بأي حال إعاقة أو حجب رؤية القصر ليستمتع المارة بمشاهدة روعة تصميمه.

وكشف مساعد وزير الآثار عن قيام وزارة الآثار حاليا بالتعاون مع السفارة البلجيكية في القاهرة وجمعيات المجتمع المدني بمصر بتنفيذ مشروع إعادة توظيف القصر، حيث سيتم إقامة معرض عن تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس عبر العصور.​