السياحة: غدًا عودة أول أفواج الحج البري إلى القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

قال صبحي عبدالفتاح رئيس مكتب شؤون حجاج السياحة بالمدينة المنورة، إن غدا ستنطلق أولى رحلات عودة حجاج البري الذين زاروا المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج إلى القاهرة؛ الذين قدموا إلى المدينة المنورة ثم توجهوا إلى مكة المكرمة لأداء المناسك؛ مشيرا إلى أن عددهم يبلغ ألفين و65 حاجا.

وأضاف عبدالفتاح - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن إجمالي حجاج البري يبلغ 11 ألفا و929 حاجا؛ حيث تم نقلهم من مصر في 289 حافلة سياحية ؛ مشيرا إلى أن تلك الحافلات رافقتهم في كافة مناسك الحج وزيارة المدينة المنورة .

وشدد على أن اللجنة أتمت كل الاستعدادات لاستقبال الحجاج، حيث من المنتظر أن يصل 26 ألفا من حجاج السياحة إلى المدينة.​