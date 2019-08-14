طائرة الأحلام الأخيرة تصل القاهرة.. وأولى رحلاتها إلى الصين الأحد

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز البوينج Dreamliner B787-9، للانضمام إلى أسطول شركة مصر للطيران قادمة من مطار مصنع بوينج بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لتكتمل بذلك انضمام جميع الطائرات المتعاقد عليها من هذا الطراز لأسطول الشركة في وقت قياسي بلغ ٥ أشهر منذ استلام أول طائرة في شهر مارس الماضي.

ومن المقرر أن تكون أولى رحلات الطائرة الأخيرة على خط بكين اعتبارًا من الأحد المقبل؛ لتصبح بذلك الطائرة رقم 75 في التشغيل الفعلي بالأسطول بعد تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأسطول، ما يؤكد إصرار الشركة على مواصلة استراتيچيها نحو التطوير ومواكبة الشركات العالمية من خلال تعزيز معايير الخدمة المتطورة والمقدمة للعملاء والتي تسعى لها الشركة على مدار السنوات الماضية.

يتيح هذا الطراز قدرة أكبر على المنافسة في سوق النقل الجوي لما يوفره من مواصفات ومزايا فنية تجعل تجربة السفر مع مصر للطيران أكثر راحة ورفاهية، وأسهم دخول هذا الطراز أسطول الشركة في زيادة قدرة الشركة التشغيلية والوصول إلى وجهات دولية جديدة إضافة لوجهات الشركة القائمة.