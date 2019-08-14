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    طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن تهريب الملابس الجاهزة

    12:43 م الأربعاء 14 أغسطس 2019
    طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن تهريب الملابس الجاهزة

    طارق متولي عضو لجنة الصناعة

    كتب- أحمد علي:

    تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة والتجارة الداخلية؛ بشأن مشكلة تهريب السلع إلى السوق المصرية.

    وأوضح متولي، أن نسبة كبيرة قد تصل إلى النصف من الملابس الجاهزة المعروضة في السوق دخلت بشكل غير شرعي ما يحرم الخزينة العامة للدولة من عائدات ضخمة كانت ستدخلها لو تم دخول هذه المنتجات بشكل رسمي، مؤكدا أن هذه الظاهرة أكثر التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، وبشكل خاص الصناعات النسيجية التي تمثل من ٢٥ إلى ٣٠٪ من حجم الصناعة بمصر.

    وأضاف أن هناك مصانع وهمية تستورد الملابس والأقمشة المجهولة المصدر وتهريبها إلى الأسواق دون سداد مستحقات الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب، ما يشكل خطورة على المنتج المحلي، وتجذب نسبة كبيرة من السوق المحلي إليها، لعدم وجود عدالة في المنافسة فأسعارها أقل من المنتجات المحلية، إلى جانب احتواء تلك الملابس على صبغات لا تتفق مع معايير السلامة الصحية.

    وطالب النائب بالقضاء علي النشاط غير الشرعي في بيع وتجارة الملابس الجاهزة من المنشا منذ دخولها البلاد، وحل مشكلات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتقليل استيراد مستلزمات الملابس الجاهزة والذي يتسبب في ارتفاع سعرها، والاعتماد على تصنيعها محليا.

    طارق متولي لجنة الصناعة مجلس النواب تهريب الملابس الجاهزة مصطفى مدبولي

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