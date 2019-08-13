محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بـ5 أحياء

الجيزة- (أ ش أ):

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الثلاثاء، حالة النظافة والاشغالات بأحياء الهرم والعمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة، وذلك للتأكد من الأعمال التي تنفذها هيئة النظافة لرفع المخلفات ونواتج الذبح من الشوارع، والتي بدأت من أول ايام عيد الأضحى ، ومستمرة لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات.

وخلال الجولة ، ضبط المحافظ أعمال حرق لمخلفات قمامة أسفل الطريق الدائري نطاق الحرانية، ووجه على الفور هيئة النظافة وأجهزة المتابعة بسرعة إخماد الحريق، حفاظا على البيئة، موجهًا بعدم السماح مجددا بحرق المخلفات لما له من أضرار بيئية وصحية على المواطنين.

كما وجه راشد خلال الجولة، رؤساء الأحياء وهيئة النطافة بتكثيف المجهودات ومتابعة أعمال رفع المخلفات من الشوارع وضبط أي أعمال ذبح خارج المجازر الحكومية.

وحرص راشد على مشاركة المواطنين احتفالاتهم، حيث تفقد عددًا من المتنزهات والحدائق للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها برفع كفاءة المسطحات الخضراء أولا بأول.

كما تفقد المحافظ المنطقة الأثرية بالأهرامات، وحرص على الاندماج وسط المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم، مشددًا عليهم بضرورة الوقوف إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدم الذبح خارج المجازر الحكومية حفاظا على المظهر العام للشوارع.