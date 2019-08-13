القوى العاملة: صرف 3.6 مليون جنيه مستحقات لورثة مصري توفي بالسعودية

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالسعودية، في متابعة صرف مستحقات وبوليصة تأمين على الحياة لمواطن مصري توفي في حادث مروري الرياض، بقيمة إجمالية 816 ألفا و123 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 3 ملايين و607 جنيهات.

وكان وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات المواطن المصري "ج. أ" المتوفي في حادث مروري وكان يعمل لدى إحدى الشركات العاملة في قطاع الصناعة بمدينة الدمام وشغل بها وظيفة نائب مدير الجودة.

وبالتواصل مع الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي قال، إنه تابع مع مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة كافة المستندات المتعلقة بالفقيد بما فيها تقرير إدارة مرور المنطقة الشرقية والذي يفيد بوفاة المواطن نتيجة حادث دهس بالسيارة في أثناء عبوره للطريق العام، الأمر الذي أودى بحياته، فضلا عن تقرير مفصل عن ما يستحقه الفقيد من مستحقات عن فترة عمله بالشركة منذ استلامه العمل في 9 يناير 2019 وحتى تاريخ وفاته.

واتضح أنه يحق له مبلغ 816 ألفا و123 ريالا سعوديا، وهي عبارة عن قسمين القسم الأول يمثل مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات وتبلغ 3 ألاف و723 ريالا سعوديا، وذلك عن مدة عمله بالشركة وهي 49 يوما فقط، وتم صرفها لورثته بموجب الشيك رقم 11297974.

والقسم الثاني مبلغ 812 ألفا و400 ريال تمثل تأمين على الحياة وتم صرفه بالشيك رقم 11299232، وبذلك يصل إجمالي تلك المستحقات ما يعادل 3 ملايين و607 جنيهات.