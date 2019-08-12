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    الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: لا توجد حالات مسجلة لتائهين

    07:19 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: لا توجد حالات مسجلة لتائهين

    اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج

    منى- (أ ش أ):

    أكد اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أنه لا يوجد أي حالات مسجلة لتائهين حتى الآن.

    وقال لطفي - لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة - إن عمليات النفرة من منى بعد أن مكث الحجاج بها 3 أيام اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى مكة المكرمة ستنتهي، مساء الإثنين.

    وأكد الرئيس التنفيذي لبعثة الحج على نجاح عمليات النفرة من المزدلفة إلى منى ومن منى إلى مكة المكرمة دون أي مشاكل، لافتا إلى أن التحدي الأكبر للبعثة كان في منى نظرا لمحدودية المكان وتزايد الأعداد.

    وأضاف أن غرفة عمليات المركزية في مكة المكرمة تتابع على مدار الساعة كافة أحوال الحجاج المصريين ، لاسيما بعد التغيرات الجوية وسقوط الأمطار بشكل غزير في الأراضي المقدسة، وتتابع خطوط سير الحافلات المربوطة معها بواسطة أجهزة تتبع خطوط السير (gps).

    وناشد اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الحجاج المصريين بالالتزام بإجراءات السلامة من قبل أفراد البعثات وعدم التدافع والتزاحم على الحافلات، نظرا لأن كل حاج لديه مقعد مخصص له في كل حافلة.

    هذا المحتوى من

    عمرو لطفي الشرق الأوسط مكة المكرمة

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