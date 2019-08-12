​محافظ الجيزة: ضبط 12.4 طن لحوم فاسدة في حملات خلال عيد الأضحى

الجيزة- أ ش أ:

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 12.4 طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال حملات المحافظة لضبط الأسواق خلال عيد الأضحى.

وقال محافظ الجيزة أحمد راشد، في بيان اليوم الإثنين- إن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا استمرار الحملات لضبط المخالفين.

وأضاف أنه تم ضبط 6 أطنان و500 كجم لحوم ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمناطق (العمرانية وبولاق الدكرور والدقي والوراق والشيخ زايد)، وضبط 4 أطنان و700 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بـ (أبو النمرس وإمبابة والمنيب ومنشأة القناطر وأكتوبر والهرم والبدرشين).

من جانبه .. أكد مدير مديرية الطب البيطري الدكتور أشرف إسماعيل، أنه تم ضبط 1.2 طن لحوم مستوردة وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى مخزن يقوم بفك اللحوم المجمدة من التجميد لعرضها في المحلات على أنها لحوما بلدية.

وأضاف أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.