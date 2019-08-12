"الأوقاف" تنظم 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الوزارة الجمعة المقبلة

كتب- محمود مصطفى:

تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (مطروح، المنيا، البحيرة) الجمعة المقبلة.

وأشارت وزارة الأوقاف في بيان الإثنين، إلى أن تسيير القوافل إلى جميع محافظات الجمهورية يأتي في إطار رسالتها الدعوية لنشر صحيح الدين.

وأوضحت أن علماء القافلة سيلقون خطبة الجمعة بعنوان (ماذا بعد الحج)، كما سيلتقون المواطنين للرد على استفساراتهم الدينية.