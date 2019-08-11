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    الزراعة: المجازر ذبحت 3715 أضحية مجانا للمواطنين

    05:21 م الأحد 11 أغسطس 2019
    الزراعة: المجازر ذبحت 3715 أضحية مجانا للمواطنين

    الدكتور عبدالحكيم محمود

    كتب- أحمد مسعد:

    أعلن الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن المجازر ذبحت 3715 أضحية مجانا للمواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بكل محافظات الجمهورية، عبارة عن 2613 أبقار وجاموس و1102 ماعز وأغنام وجمال.

    وأضاف عبدالحكيم، في بيان، اليوم الأحد، أن المجازر تقدم هذه الخدمة مجانا للمواطنين طوال أيام العيد بالإضافة إلى الكشف الطبي على الأضحية لضمان سلامتها وصحة لحومها وأيضا؛ حافظا على البيئة من التلوث وانتشار الأمراض بدلا من الذبح في الشوارع.

    عبدالحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة عيد الأضحى الأضحية

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