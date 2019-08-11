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    "آثار الأهرامات": انشغال الناس بالأضاحي وراء ضعف الإقبال اليوم

    05:28 م الأحد 11 أغسطس 2019
    "آثار الأهرامات": انشغال الناس بالأضاحي وراء ضعف الإقبال اليوم

    منطقة الأهرامات

    كتب- محمد عاطف:

    قال أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة الأهرامات الأثرية، إن الإقبال اليوم على منطقة الأهرام "معقول"؛ بسبب انشغال الجمهور بالذبائح وأمور عيد الأضحى، متوقعا أن يتزايد الإقبال غدا الاثنين على الأهرامات.

    وأضاف محيي الدين، لمصراوي، اليوم، أن العمل يسير على ما يرام، ولم يحدث ما يمكن أن يعكر صفو أجواء العيد، مشددا على تكثيف وجود مفتشي الآثار بالمنطقة وأفراد الأمن التابعين للمنطقة الأثرية، بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار لمنع حدوث أي تجاوزات.

    اثار الأهرامات الأضاحي عيد الأضحى

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