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جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية كبيرة من الأدوات الطبية

02:52 م الأحد 11 أغسطس 2019
جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية كبيرة من الأدوات الطبية

تهريب كمية كبيرة من الأدوات الطبية

كتب - طه عبيد:

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية كبيرة من كليبسات تدبيس المرارة لدي إنهاء إجراءات وصولها قادمة من الكويت، حيث حاولت الراكبة خداع رجال الجمارك.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إن توني فكري رئيس القسم بلجنة الخط الأخضر، اشتبه في راكبة تحاول الخروج بحقيبة كبيرة، وبسؤالها أقرت انها قادمة من الكويت وبمناظرة جواز سفرها تبين أنها قادمة من جوانزو "الصين".

وكلف الدكتور ماجد موسي مدير الجمرك، أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف علي الصالة، وأمجد رفعت مأمور الجمرك، بتفتيش الحقيبة على جهاز الكشف بالأشعة " X_Ray " حيث ظهرت كميات كبيرة من قطع صغيرة أسفل بطانية.

وأضافت المصادر أنه بالتفتيش اليدوي، عثر على كميات كبيرة عن كليبسات تدبيس المرارة، أقر والد الراكبة القادم على نفس الرحلة أن هذه المضبوطات تخصه.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.

تهريب الأدوات الطبية الأدوات الطبية مطار القاهرة الكويت

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