​توافد المواطنين على مجازر الجمهورية لذبح الأضاحي

كتب- أحمد مسعد:

توافد المواطنون على مجازر الجمهورية عقب أداء صلاة العيد لذبح الأضحى بطريقة آمنة.

وقال حمادة سيف المسئول عن الجزارين بمجزر البساتين، إن عدد الجزارين يتجاوز الـ100 جزار داخل المجزر، مؤكدًا أنهم ينتظرون هذه المناسبة كل عام لتحقيق ربح يتراوح من 250 إلى 300 جنيه.

وأضاف سيف، في تصريحات لمصراوي، أن المجزر يطبق كافة الشروط الصحية السليمة من توفير أختام وتوقيع الكشف على المذبوحات قبل ذبحها.

وأكد عمر محمود أحد الجزارين، إن الأكثر ذبحا هذا العيد أنواع العجول والجاموس، مشيرًا إلى انخفاض أسعار الماشية زادت من كثرة الزبائن.