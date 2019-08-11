​بالصور- صلاة عيد الأضحى بمسجد السلطان حسن

بعد أسبوع من الحادث.. الخشت يعلن انتهاء إصلاح المبنى الشمالي لمعهد

كتب- محمد قاسم:

تصوير- محمد حسام الدين:

أدى مئات المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح الأحد، في ساحة مسجد السلطان حسن في منطقة الأزهر.

ودارت خطبة العيد عن آداب الذبح والتعاليم الواجب إتباعها في العيد والآداب الإسلامية في العيد وضوابطه وأحكامه، وما يستحب في أيامه من أعمال.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب السيسي عبر حسابه بموقع "تويتر": "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام".