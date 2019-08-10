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التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأكازيون إلى 2474

11:51 ص السبت 10 أغسطس 2019
التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأكازيون إلى 2474

أكازيون المحلات التجارية

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي إلى 2474 محلا حتى الآن، منها 2310 قطاع خاص و115 محلات قطاع أعمال و13 محلا تعاونيا و36 محلا استثماريا.

وقال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إنه جرى إعداد نشرة توعية حول الأوكازيون الصيفي وإرسالها إلى مديريات التموين بشأن توعية المستهلك لعدم خداعه خلال شراؤه في فترة الأوكازيون وهي معرفة السلع قبل وبعد الأكازيون مع ضرورة حصوله على فاتورة تؤكد ذلك، وحتى تمكنه في استبدال السلع خلال الفترة التي يحددها القانون، والتأكد من جودة نسيج المنتج وثبات الألوان.

وأوضح حسام الدين، أن هذه المحلات تقدم تخفيضات في أسعار السلع على الملابس، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في الاأكازيون والحصول على سلع بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات قبل الأوكازيون الصيفي.​

وزارة التموين الأكازيون أيمن حسام الدين الإسكنددرية

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