السكة الحديد ترد على ما نشر بشأن توقف قطار "طنطا ـ الإسكندرية"

كتب ـ أسامه عبد الكريم:

أكدت هيئة السكة الحديد، أن محطة أبوحمص، جاري العمل فيها بمعرفة شركة تالس الإسبانية ضمن مشروع كهربة إشارات القاهرة/ الإسكندرية وسرعة القطارات بها ٣٠ كم/ ساعة.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن قطار رقم ٣ "طنطا- الإسكندرية"، تم إيقافه بمعرفة عامل الحركة طبقا لتعليمات تشغيل المحطة لوجود إصلاح بالتحويلة بمعرفة الشركة المنفذة لأعمال كهربة الإشارات وهندسة السكة، وأن التحويلة مؤمنة بزرجينة إشارات.

وأشارت الهيئة، إلى أنه بعد الانتهاء من عمل إصلاح موتور التحويلة تم مسير القطار ولا يوجد أي أخطار، كما نشر بأحد المواقع الإخبارية.

وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، القائمين على المواقع الإعلامية والإخبارية بتحري الدقة فيا ينشر والرجوع للمصادر الرسمية، لعدم نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبة.

وتؤكد الهيئة، أنها تتبع أقصى درجات الأمان والسلامة على جميع خطوط الهيئة، وتتمنى الهيئة لجميع الركاب الوصول إلى محطاتهم بكل أمان وسلام.