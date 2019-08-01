عضو بتنسيقية الأحزاب: جلسة محاكاة الحكومة تدريب للشباب على تحمل المسئولية

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد أحمد إبراهيم، ممثل حزب الوفد بتنسيقية شباب الأحزاب وبالمؤتمر الشبابي، بما جاء في المؤتمر، وجلسة محاكاة الحكومة التي أديرت بها.

وأضاف "إبراهيم" في تصريحات لمصراوي الخميس، أن جلسة المحاكاة تعد بمثابة تدريب جيد للشباب على تحمل المسئولية، تمهيدًا لتقلد المناصب مستقبلا.

وتابع: "أهم ما جاء في المؤتمر كان بجلسة "اسأل الرئيس"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحديثه عن تفعيل دور المحليات، واختيار أعضاء المجالس المحلية سيساهم بشكل كبير في عملية التطوير التي نقوم بها"، مطالبا البرلمان بإعادة النظر في قانون المحليات في دورة الانعقاد القادمة.

كما أشاد عضو تنسيقية الأحزاب بحديث الرئيس، عن أن مجلس الشيوخ يعتمد في الأساس على عنصر الخبرة، والذي يتوافر في الإنسان بعد فترة من العمر، ولا يتوافر في مرحلة الشباب، مطالبًا الشعب بتحمل إجراءات الاصلاح الاقتصادي، والتي بحسب الرئيس ستنتهي هذا العام، ولكن الاصلاح في حد ذاته مستمر ولن يتوقف.

وأيد كذلك حديث الرئيس، بشأن تحرك الدول بشكل فعلي إلى الأمام في كل المجالات، ولكن تلك الحركة تحتاج إلى الوقت حتى تظهر، وأن الإرادة تصنع كل شيء.