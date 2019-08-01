بالأسماء.. تكريم 11 شابًا في ختام مؤتمر الشباب

القاهرة - أ ش أ:

السيسي يكرم عددا من الشباب المتميز ومنتخب كرة اليد الحاصل على المركز الثالث في بطولة العالم

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من الشباب المصري المتميز في مختلف المجالات وقام بتسليم الدروع لهم في ختام مؤتمر الشباب، اليوم الأربعاء.

كما قام الرئيس بتكريم أبطال منتخب مصر لكرة اليد الحاصلين على المركز الثالث في بطولة العالم التي أقيمت بإسبانيا وحصولهم على الميدالية البرونزية.

وفيما يلي أسماء من تم تكريمهم:

- أول مهندسة تعمل في مرحلة تسليم محطة طاقة شمسية المهندسة زينب رمضان .

- صاحب مشروع عربية الحواديت هيثم السيد.

ـ بطلة الفروسية الأولمبية الحاصلة على الميدالية الذهبية في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 اللاعبة مريم عادل عزب.

ـ ثاني مصري يصل قمة ايفرست المهندس شريف العبد.

ـ الدكتورة المعمارية الحاصلة على جائزة تميز في العمارة والانشاء الدكتورة المعمارية ابتسام فريد.

ـ أول مصري عربي أفريقي يقطع مسافة 100 كيلو متر من القاهرة إلى العين السخنة بطرف صناعي البطل محمد كيلاني.

ـ طالبة البحث العلمي الحاصلة على الميدالية الفضية أوليفيا جرجس.

ـ الشابة التى تعمل على عربة كبدة صغيرة في حارة مصرية وتحلم أن تصبح مذيعة دهب غريب.

ـ أول مصرية عربية تحصل على جائزة أفضل مغنية أوبرا شابة من أوبرا باريس ـ فرح أديباني.

- تكريم الشابة هديل ماجد عبد العال .

ـ فنانة متعددة المواهب صاحبة الصوت الرائع ـ مريم كمال النجدي.

وفي نهاية التكريم توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب المصري الذي قام بتكريمهم والتقط معهم صورة تذكارية.