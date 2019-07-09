وزيرة الثقافة تفتتح قاعة الاطلاع الرئيسية بدار الكتب بعد تحديثها

كتب- محمد عاطف:

أعربت وزيرة الثقافة، عن سعادتها بافتتاح القاعة الرئيسية بدار الكتب والوثائق القومية "قاعة نجيب محفوظ"، مؤكدة أن القاعة تعد جزءا عزيزا من تاريخ مصر الثقافي خاصة أن دار الكتب تعد أقدم مكتبة في العالم العربي.

وقالت خلال افتتاح القاعة: أدعو جميع القراء والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي بأن يترددوا على هذه المكتبة التي جمعت بين تراث الثقافة ومستقبل التكنولوجيا بعدما تم ربط كل الدوريات المرقمنة من خلال أجهزة الكومبيوتر التي بلغ عددها بالعشرات في هذه القاعة حتى نعمل على راحة الجمهور والباحثين ونهيء لهم المجال للاطلاع والبحث.

يشار إلى أن المحتوى المعرفي للمكتبة الملحقة بها تشمل ثلاثة أقسام رئيسية الأول لمجموعة نوبل والتي تضم كل ما كتب عن المصريين الحاصلين على الجائزة العالمية من بينهم الأديب نجيب محفوظ والدكتور أحمد زويل، إلى جانب بعض مؤلفات الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية منهم الدكتور بطرس غالي، توفيق الحكيم وإحسان عبد القدوس، أما الثاني يحتوي على أحدث الإصدارات في مختلف مجالات المعرفة، وتم تخصيص الثالث لمؤلفات تتناول موضوعات الساعة التي تهم القارئ العادي والمتخصص.​