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    جديد مصراوي.. إطلاق صفحة متخصصة في التعليم

    04:08 م الثلاثاء 09 يوليو 2019
    جديد مصراوي.. إطلاق صفحة متخصصة في التعليم

    أخبار التعليم

    القاهرة- مصراوي:

    يطلق مصراوي صفحة متخصصة لكل ما يخص العملية التعليمية في مصر؛ خدمة للقراء الأعزاء، لسهولة الوصول إلى كل ما يبحثون عنه.

    وتضم الصفحة أقسامًا عديدة هي: جامعات، معاهد، التنسيق، مدارس، شئون الطلاب، الأزهر.

    ويختص قسم الجامعات والمعاهد بمتابعة أخبار الكليات والمعاهد أولًا بأول.

    أما قسم التنسيق، فيهتم بمتابعة إعلان نتائج تنسيق الكليات في جميع مراحله. فيما يتابع قسم المدارس نتائج الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

    ويقدم قسم شئون الطلاب قوائم الجامعات والمعاهد والكليات التي تناسب كل فئات التعليم قبل الجامعي.

    ويهتم قسم الأزهر بإعلان نتائج الثانوية الأزهرية وأخبار الجامعة.​

    لزيارة الصفحة (اضغط هنا)

    التعليم الأزهر التنسيق شئون الطلاب الكليات والمعاهد

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