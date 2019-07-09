غابة شجرية ومحطة معالجة صرف.. محافظة القاهرة تواصل نقل المدابغ لمدينة الروبيكي

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها لتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين ، وأن أعمال نقل المواطنين المستحقين للوحدات السكنية في كافة المشروعات التى تقيمها المحافظة لمواجهة العشوائيات تتم من خلال منظومة عمل محددة بكافة الأحياء لاتحتمل أي أخطاء ، وتحقق ضمان سرعة وصول الوحدات لمستحقيها مع الالتزام الكامل بكشوف الحصر التي تمت بالفعل علي أرض الواقع بمعرفة اللجان المتخصصة.

وأشار المحافظ، في بيان، الثلاثاء، إلى أن أجهزة حي الشرابية أزالت 110 عقارات بمنطقة حكر السكاكيني القديم ونقل سكانها لمشروع المحروسة (1) حيث بلغ عدد الأسر المنقولة إليها حتى الآن 485 أسرة تم تسليمهم وحدات سكنية بديلة آمنة متكاملة الخدمات ومفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة.

وأضاف المحافظ أنه جاري حالياً استكمال العمل في محور الطوارئ ونقل سكان العشش لمشروع أهالينا بمدينة السلام حيث بلغ عدد الأسر التي تم نقلها 722 أسرة حتى الآن

مشيراً إلى مواصلة أعمال تسكين المستحقين بمشروع روضة السيدة زينب حيث تم الانتهاء من تسكين 320 أسرة ، وجاري نقل باقى المستحقين سواء المقيمين بمدينة 6 أكتوبر او الحاصلين علي بدل نقدي الي وحدات مفروشة بالكامل من الأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحيق الاستقرار للمواطنين.

وذكر المحافظ أن أعمال إزالة المدابغ بمصر القديمة تجرى على قدم وساق فى إطار خطة المحافظة للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة والملوثة للبيئة مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من هدم 241 مدبغة و15 مقهى و12 كشك و31 عشة خشبية و54 محل و9 مصانع و96 محزن و2 اسطبل ومصنعين غراء ومعرضين جلود وورشة ومطعم.

​وأضاف المحافظ بأن الدولة قامت بتوفير البديل المناسب لصناعة الجلود بمنطقة الروبيكي حيث تم توفير ورش ومدابغ وأراضي لإقامة مصانع مع توفير مركز تكنولوجي لتطوير الصناعة ، بالإضافة إلي إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي علي مسطح 280 فدان تقريبا وغابة شجرية علي مساحة 830 فدان للاستفادة من المياه المعالجة وهو الذي كان يمثل مشكلة بمنطقة المدابغ القديمة نظرا لعدم وجود صرف صناعي وقيام أصحاب الورش بصرف مخلفات صناعتهم علي شبكات الصرف الصحي مما يؤدي الي تدميرها بصفة دائمة .