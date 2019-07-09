السبت.. افتتاح هرم "سنفرو" وإعلان كشف أثري بدهشور

كتب- محمد عاطف:

أعلنت وزارة الآثار، افتتاح هرم "سنفروالجنوبة" المعروض بالهرم المنحنى، بمنطقة آثار دهشور، السبت المقبل، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، يعقبه الإعلان عن اكتشاف جديد بنفس المنطقة.

‎وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، يعد الهرم المنحنى ثالث أكبر هرم بعد هرم الملك خوفو والهرم الشمالي‫ للملك سنفرو المعروف باسم الهرم الأحمر‫، إذ يبلغ ارتفاعه 98 مترا وهو أول هرم بنى على هذا الشكل المنحنى بعد هرم زوسر المدرج، ويقال إن تغيير زاوية الميل التي أدت إلى انحنائه بسبب مشاكل إنشائية ظهرت عند التنفيذ.