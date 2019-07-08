عبدالعال: الحزب الوطني أول من ابتدع التزوير

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن "الحزب الوطني المنحل أول من ابتدع التزوير فى الانتخابات".

وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 131 من قانون المحاماة تنص على "ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة، على أن تتم عمليتي الانتخاب والفرز تحت إشراف قضائي كامل"، قد شهدت جدلًا بين أعضاء البرلمان.

وقال عبدالعال، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، إن وضع الإشراف القضائي سيكون به شبهة عدم دستورية، مقترحا النص عليها فى المضبطة، "الناحية العملية فى إشراف قضائي ووضعها كده بيخل مبدأ، عشان شبهة عدم دستورية".

وعن تحذير بعض النواب، من تزوير الانتخابات فى حال حذف الفقرة، قال عبدالعال، "عملية التزوير، الإرادة السياسية تقوم على الشفافية والافصاح، نذكرها في المضبطة الانتخابات عمليا تتم تحت اشراف قضائي.. والتزوير كان أيام الحزب الوطنى بس، أول من ابتدعوا التزوير، الحزب الوطنى كان له رجاله وأخد الفرصة".

وانتهت المناقشات إلى حذف الفقرة الأخيرة، والموافقة على المادة.