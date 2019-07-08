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    خبير أمن قومي: الانتماء يحقق الوحدة الوطنية

    03:54 م الإثنين 08 يوليه 2019
    خبير أمن قومي: الانتماء يحقق الوحدة الوطنية

    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

    كتب - محمود مصطفى:

    قال اللواء حمدي لبيب خبير الأمن القومي، نائب مدير الشئون المعنوية السابق، إن الوحدة الوطنية يحققها الانتماء وتكون بين كافة الأطياف.

    وأضاف خلال كلمته في الدورة التي تعقدها التي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لأئمة أثيوبيا، اليوم الاثنين، أن مفهوم الانتماء في اللغة يعنى الانتساب، إذ أن المفهوم يتجسّد في انتماء الطفل بوالده واعتزازه به، والانتماء مفردة مشتقّة من النمو والكثرة والزيادة، وعرّف البعض الانتماء اصطلاحاً على أنّه الانتساب الحقيقي للوطن والدين فكراً ووجداناً، واعتزاز الأفراد بهذا الانتماء عن طريق الالتزام والثبات على المناهج والتفاعل مع احتياجات الوطن.

    وأضاف لبيب أن الارهاب ينشأ لعدة ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية ودينية ونفسية، موضحا ضرورة التصدي له والعمل علي الحد من آثاره .

    وأشار لبيب إلي أهمية دور الازهر الشريف في التصدي لهذه الجماعات الإرهابية التي تسئ لصورة الإسلام السمحة، ومواجهة موجات العنف والتطرف عن طريق نشر الفكر الازهري الوسطي.

    تستمر فعاليات الدورة حتي 17 من يوليو الجاري، ويحاضر بها نخبه من الخبراء وعلماء الازهر الشريف.

    حمدي لبيب الوحدة الوطنية الارهاب

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