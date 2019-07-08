التنمية المحلية: ضبط محطات وقود خزنت 19 ألف لتر بنزين وسولار

كتب- محمد نصار:

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول آخر مستجدات متابعة الأوضاع بالمحافظات عقب الإعلان عن الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية وتوافرها بمختلف أنواعها، ومتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس والتاكسي.

وأشار وزير التنمية المحلية، وفق بيان، اليوم الاثنين، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باستمرار عمل غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة سير العمل بالمحافظات لحل أية مشاكل والتأكد من مدى انضباط محطات الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة والتزام سائقى الأجرة بالتعريفة الجديدة والتنسيق مع غرف عمليات المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء.

وأكد الوزير، أنه طبقًا لتقرير غرفة العمليات بالوزارة، فإن كافة المحافظات انتهت من قرار زيادة تعريفة الركوب سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و15%‎ وتم طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها في كافة المواقف، بالإضافة إلى لصق استيكرات بالتعريفة الجديدة على سيارات السيرفيس والميكروباصات والتاكسي.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن كل الأوضاع في المحافظات مستقرة وجميع محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي، وجميع المنتجات البترولية متوفرة، مشددًا على أهمية استمرار حملات مباحث المرور والتموين، وتواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أي مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.

وأوضح أن غرفة العمليات تواصلت مع المحافظات حيث تم القيام بعدد من الحملات المكثفة وضبط محطة بنزين ببندر دمنهور لامتناعها عن بيع كمية من السولار 8000 لتر، ومحطة بنزين بحوش عيسى لتجميعها 6000 لتر و4000 لتر بنزين، ومحطة بنزين أبوالمطامير لامتناعها عن بيع 1000 لتر بنزين.

وأضاف الوزير، أنه تم التواصل مع بعض كافة المحافظات للتنسيق مع شركات النقل الجماعي للتغلب على مشكلات تكدس المواطنين في حالة حدوثها، ورصدت غرفة عمليات التنمية المحلية عدم التزام بعض الباعة الجائلين بسعر اسطوانات البوتاجاز وفقًا للتعريفة المقررة بمحافظة الجيزة وتم التعامل مع الموقف.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم رصد عدد من التجار بمحافظة بني سويف لقيامهم بتجميع مواد بترولية بنزين وسولار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، فضلًا عن قيام غرفة العمليات بالتواصل مع غرفة عمليات محافظتي القاهرة وأسيوط لوجود شكاوى من قيام بعض السائقين بعدم الالتزام بتعريفة الركوب في عدد من خطوط السير وتحصيل أجر زائد، وتم التواصل مع مسئولي المحافظتين وحل المشكلة.

وأكد أن الوزارة قامت بالتنسيق بين محافظتي مطروح والإسكندرية لتوحيد تعريفة الركوب بينهما وتم الاتفاق على تعريفة وسط للسرفيس العادي والمكيف وهو ما يتناسب مع نسبة الزيادة في التعريفة التي أقرتها الدولة وأعلنتها أثناء زيادة أسعار الوقود.

​كما أشار الوزير، إلى أنه تم التواصل مع محافظ القليوبية لتوحيد تعريفة الركوب مع باقي المحافظات لوجود تفاوت كبير في التعريفة، والتنسيق بين محافظتي شمال سيناء والإسماعيلية لتوحيد تعريفة الركوب بينهما.