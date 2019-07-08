وزيرة الهجرة تبحث الاستعدادات لاحتفالية التراث المصري في كندا

كتب- أسامة عبدالكريم:

استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب المصري شريف سبعاوي، عضو برلمان أونتاريو الكندي، الذي تقدم بمشروع قرار رقم 106 لعام 2019 إلى البرلمان، والذي يقضي بإعلان يوليو شهر التراث المصري، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشؤون التطوير المؤسسي، والأستاذة مها سالم المستشار الإعلامي للوزيرة.

وحسب بيان، اليوم، استهلت وزيرة الهجرة، اللقاء بالإعراب عن سعادتها بخطوة النائب شريف سبعاوي، والتي ستعزز العلاقات المصريين بكندا وطنهم الأم والبلاد التي يقيمون بها، مؤكدة أن شهر الحضارة المصرية بكندا سوف تقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي بمشاركة وزارات الهجرة والثقافة والآثار.

وثمنّت وزيرة الهجرة دور الجالية المصرية في كندا، والتي تعد نموذجًا إيجابيًا تعمل على التعريف بإنجازات وتاريخ وطنهم الأم، مشيدة بالتعاون والتنسيق بين الجهات المصرية ونظيرتها الكندية للخروج بالفعالية بالشكل الملائم لحجم ثقافة وحضارة مصر.

وناقشت الوزيرة مع سبعاوي جدول الفعاليات وبرنامج الاحتفالات الخاص بشهر الحضارة المصرية في كندا، والذي يمكّن الجالية المصرية من الاحتفاء بوطنهم بشكل رسمي، مشيرة إلى أهمية احتواء جدول فعاليات وبرنامج الاحتفال الخاص بالشهر مزيج من الثقافات والفنون المصرية المتعددة، لإثراء هذا الحدث الفريد من نوعه وللتعبير عن تاريخ وإرث هذا البلد العظيم والتعريف بمقدراته الثقافية الكبيرة والممتدة عبر العصور والأزمنة.

ومن جانبه، استهل النائب المصري شريف سبعاوي حديثه بتوجيه الشكر للوزيرة على دعمها للفكرة منذ اللحظة الأولى، وتشجيعها على طرحها وبقوة في البرلمان الكندي، ما كان له عظيم الأثر داخل البرلمان، مؤكدًا أنه خلال فترة مكوثه في كندا، حضر العديد من الاحتفالات الخاصة بتراث عدد من الدول، مثل الهند وإيطاليا واليونان ولبنان، وكان يحلم طيلة الوقت بأن يكون لمصر شهر يحتفل فيه أبناء جاليتها بتراثها، لهذا سعى إلى تقديم طلب بتخصيص شهر يوليو كشهر للحضارة المصرية في كندا.

وأوضح سبعاوي، أن بداية الفعاليات ستكون في الـ13 من يوليو الجاري، بحضور فرق قومية لفنون شعبية مصرية تؤدي بعض الاستعراضات في مدينة ميسيساجا، ومعرضًا للكتاب وآخر للحرف التراثية والتقليدية تعرض بعض المشغولات اليدوية المصرية، على رأسها صناعات بدوية من سيناء، وأمسيات أدبية وشعرية بمشاركة نخبة من أعلام وشباب المفكرين والأدباء، بما يحقق استراتيجية الدولة في ترسيخ الهوية لأبنائها في الخارج ويغرس روح الانتماء للوطن في وجدان الأجيال الجديدة منهم.