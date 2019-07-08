برلمانى يدين بيع آثار مصرية بصالة "كريستيز" البريطانية

كتب- أحمد علي:

أدان النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب بشدة بيع آثار مصرية في صالة مزادات كريستيز بلندن، مؤكدا أن هناك تعنتا واضحا للصالة لبيع 32 قطعة مصرية مسروقة بينها رأس الملك توت عنخ آمون.

وقال "الحناوي" في بيان اليوم، إن ما فعلته صالة مزادات كريستيز فيه مخالفة صارخة لكل الأعراف الدولية المتعلقة باتفاقية اليونسكو التي تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

كما أدان النائب منظمة اليونسكو لصمتها أمام هذه الكارثة التي لا يمكن وصفها سوى بالمهزلة خاصة أن هذه الجريمة المتكررة تلقي بظلال من الشك على مصداقية المنظمة الدولية؛ لأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها بيع آثار مصرية من بصالة "كريستيز".​