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    السيسي يزيح الستار عن اللوحة التذكارية لمنطقة التجارة الحرة القارية

    09:57 م الأحد 07 يوليو 2019
    السيسي يزيح الستار عن اللوحة التذكارية لمنطقة التجارة الحرة القارية

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    نيامي- (أ ش أ):

    أزاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرافقه رئيس النيجر محمد إيسوفو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، وذلك خلال الجلسة الختامية للقمة الإفريقية الاستثنائية الـ12 التي عقدت مساء اليوم الأحد في نيامي بالنيجر.

    هذا وكانت 47 دولة بينها مصر قامت بالتصديق على الاتفاق لإنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، فيما وقعت دول أخرى على الاتفاقية دون التصديق عليها حتى الآن.

    ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدول الأعضاء التي لم تقم بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بالقيام بذلك وإيداع وثائق التصديق لدى الاتحاد الأفريقي وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية للقارة الأفريقية وتحقيق أولوياتها المتمثلة في تسهيل التجارة وتعظيم القدرة الإنتاجية وتطوير البنية التحتية ذات الصلة للتجارة وبما يساهم في رفع معيشة المواطن الأفريقية وزيادة الاندماج الاقتصادي والتكامل الصناعي بين دول القارة.

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