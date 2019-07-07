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    "شديد الحرارة جنوبًا".. تعرف على تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

    10:09 م الأحد 07 يوليه 2019
    "شديد الحرارة جنوبًا".. تعرف على تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

    الطقس

    القاهرة- (أ ش أ):

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنّ يسود الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

    وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانًا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

    وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

    وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

    القاهرة 25 36

    شبين الكوم 25 36

    طنطا 24 35

    دمنهور 24 34

    الإسكندرية 25 32

    بلطيم 25 31

    مطروح 24 31

    بورسعيد 26 31

    دمياط 25 30

    الزقازيق 24 37

    الإسماعيلية 22 37

    السويس 23 36

    العريش 24 33

    شرم الشيخ 28 37

    الغردقة 26 38

    مرسى علم 27 37

    الفيوم 23 37

    بني سويف 23 37

    المنيا 24 37

    أسيوط 24 38

    سوهاج 25 39

    قنا 26 39

    الأقصر 27 41

    أسوان 28 41

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    هيئة الأرصاد الجوية الطقس الشبورة المائية درجات الحرارة التغيرات المناخية

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