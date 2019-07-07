بتكلفة 700 مليون جنيه.. وزير الري يتفقد مشروعات حماية أسوان من السيول

كتب - أحمد مسعد:

زار وزير الموارد المائية والري اليوم الأحد، محافظة أسوان، لتفقد مفيض طوارئ السد العالي ومدى جاهزية بوابات المفيض لاستقبال الفيضان الجديد للعام المائي 2019/2020.

وتفقد الوزير أعمال الحماية من أخطار السيول بوادي عبادي بمحافظة أسوان، والتي تأتي ضمن منظومة الحماية التي تستهدفها الوزارة لحماية محافظة أسوان من أخطار السيول، وتشمل الأعمال تنفيذ 6 حواجز وبحيرات بطاقة تخزينية تصل إلى 25 مليون متر مكعب، بتكلفة تصل لـ250 مليون جنيه.

وكشف تقرير لوزارة الري أن كميات الحفر التي استهدفتها الأعمال بلغت قرابة الـ7 مليون متر مكعب، في حين بلغ حجم الركام المستخدم في بناء السدود قرابة الـ200 ألف متر مكعب، وبلغت حجم الاستثمارات التي نفذتها الوزارة بمحافظة أسوان خلال الثلاث أعوام الماضية قرابة الـ700 مليون جنيه.

وتنوعت الأعمال ما بين أعمال حماية من أخطار السيول بالإضافة إلى رفع كفاءة شبكتي الترع والمصارف.

كما تفقد وزير الموارد المائية والري إحدى البحيرات الجاري تنفيذها ضمن منظومة الحماية بوادي عبادي بسعة تخزينية 4.5 مليون متر مكعب، بالإضافة لحاجز توجيه بارتفاع تسعة أمطار وطول 380 متر، بسعة تخزينية 10.5 مليون مكعب، حيث تبلغ تكلفة الحاجز والبحيرة 115 مليون جنيه.