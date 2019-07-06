"السياحة": لا زيادة في أسعار الحج السياحي هذا العام

كتب ـ يوسف عفيفي:

أكد أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، أن ارتفاع أسعار المحروقات لن يتسبب في زيادة أسعار برامج الحج السياحي للعام الجاري، بعد إنهاء كافة الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج، جميع التعاقدات قبل تطبيق الزيادة.

وأوضح شيحة في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن انخفاض سعر صرف الدولار، أدى إلى تعويض الشركات من أي زيادات كانت متوقعة في زيادة المحروقات أو الرسوم التي زادت في قيمة الشيك الخاص بالتنقلات داخل المملكة أو حتى زيادة أسعار السكن، مؤكدا أن كل الزيادات التي طرأت قد تم تغطيتها بارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض سعر الدولار.

ونوه إلى أن معاينات السكن تأتي لما هو يحتاج إلى معاينة جديدة أما ما تم معاينته العام الماضي، لا يحتاج إلى أية معاينة، وعلى الشركات السياحية أن تتعهد بعدم حدوث أية تغيير وأن تبدأ في عمليات تسجيل بيانات الحجاج على المسار الإلكتروني للحج السعودي دون الرجوع إلى أحد.

وهذا ما أكده باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، مشددا على أن زيادة أسعار الوقود، لن ترفع أسعار برنامج الحج السياحي خاصة "البري"، حيث إن الشركات أجرت جميع تعاقداتها قبل الزيادات التي طرأت على المحروقات أمس.

وأوضح السيسي، في تصريحات لمصراوي، أن معظم الشركات السياحية، أوشكت على الانتهاء من إجراءات تسجيل بيانات الحجاج على المسار الإلكتروني السعودي للحج، بالتزامن مع سفر لجنة وزارة السياحة لمعاينة السكن للحجاج لإنهاء الإجراءات الأسبوع الجاري، منوها إلى بدء تسيير أولى الرحلات لـ"البري" يوم 23 ذو القعدة ـ 26 يوليو الجاري، و"الطيران" يوم 25 ذو القعدة ـ 28 يوليو أيضًا.

وتعمل الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج حاليًا على تسجيل بيانات الحجاج "الأسماء، ومواعيد الذهاب والعودة واسم الشركة الناقلة، وتوثيق عقود الفنادق بمكة والمدينة، وعقود الطوافة والتنقلات والمخالصات المالية" على المسار الإلكتروني السعودي للحج.

وأعلنت وزارة السياحة، بدء سفر لجان المعاينات إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لمعاينة سكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، استعدادا لموسم الحج المرتقب، موضحة أن الدور الرقابي للوزارة مستمر خلال مراحل تنفيذ موسم الحج، بدءًا من وضع الضوابط المنظمة للحج مرورًا بمعاينة أماكن إقامة الحجاج، كما أن لجان الوزارة ستواصل متابعة الحجاج طوال الموسم منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وتنهي الوزارة، حاليًا سفر مندوبي الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج هذا العام إلى الأراضي السعودية لإنهاء اجراءات التعاقد مع الفنادق بكل من مكة والمدينة، بالإضافة إلى مؤسسة الطوافة السعودية وذلك تمهيدًا لتوثيقها.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، وصول أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام، من جنسيات ماليزيا والهند وبنجلاديش.