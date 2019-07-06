التطبيق غدًا.. ننشر أسعار التذاكر الجديدة لـ"مواصلات مصر" بعد زيادة البنزين

كتب- محمد نصار:

قال العميد عباس مراد، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، إن مجلس إدارة الشركة قرر زيادة أسعار تذاكر "الميني باص" بمقدار 2 جنيه، لتصبح 10 جنيهات بدلًا من 8.

وأشار "مراد" في تصريحات لمصراوي، السبت، أنه تقرر كذلك زيادة أسعار تذاكر الأتوبيس جنيهًا واحداً لتصبح 11 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، و13 جنيهًا بدلًا من 12 جنيهًا، وذلك بالنسبة للاشتراكات.

وأكد متحدث الشركة أنه تقرر عدم زيادة أسعار التذاكر خارج الاشتراك لتظل كما هي 15 جنيها للتذكرة الواحدة، لافتا إلى تطبيق الأسعار الجديدة صباح الأحد.

كانت شركة مواصلات مصر أطلقت نظام الكارت الذكي "اشتراك" منذ عدة أشهر؛ لتقليل التعامل بالكاش والحصول على تخفيض في قيمة التذكرة قدره 3 جنيهات، لتصبح 12 جنيهًا فقط بدلاً من 15 جنيهًا خارج الكارت وذلك وفق الأسعار القديمة.

وأوضح "مراد" أن هذه القرارات تأتي بعد انتهاء مجلس إدارة الشركة من اجتماعه مساء اليوم؛ لبحث تداعيات تطبيق قرار رفع أسعار الوقود أمس الجمعة.

كانت الحكومة قررت صباح أمس الجمعة، زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وارتفع سعر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيه/لتر، وسعر بنزين 92 ليصبح 8 جنيهات/لتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات/لتر، كما ارتفع سعر السولار إلى 6.75 جنيه/لتر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.