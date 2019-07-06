متحدث الرئاسة: السيسي يطلق منطقة التجارة الحرة الأفريقية من النيجر غدًا

كتب - محمد سامي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى النيجر مساء السبت؛ لرئاسة القمة الأفريقية الاستثنائية التي تستضيفها العاصمة نيامي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الافريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وأضاف "راضي" أن تلك الاتفاقية تعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي، ويزيد من معدلات التجارة البينية للدول الافريقية، ويفتح آفاقاً جديدة متطورة للربط بين دول القارة.

كما تهدف إلى تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، وهي الأهداف التي أعلنت مصر منذ توليها رئاسة للاتحاد الافريقي السعي لتحقيقها عن طريق صياغة إطار عمل يدشن أساساً متيناً للتكامل الاقتصادي الافريقي باعتباره قاطرة التنمية، وهو الامر الذي تجسد في بلورة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية التي سيعلن إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الاستثنائية بالنيجر.