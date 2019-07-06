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    رئيس النواب ومسؤولون وشخصيات عامة في عزاء شقيقة طارق عامر

    08:55 م السبت 06 يوليو 2019
    رئيس النواب ومسؤولون وشخصيات عامة في عزاء شقيقة طارق عامر

    الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

    كتب – هاني رجب:
    قدَّم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من النواب، واجب العزاء لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر في وفاة شقيقته، بمسجد عمر مكرم.

    وحضر من النواب: محمد السويدي، أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، كما حضر طارق قابيل وزير الصناعة السابق، وعلاء فهمي وزير النقل الأسبق، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء خالدة فودة محافظ جنوب سيناء.

    وتوفيت، فجر الخميس الماضي منى عامر، شقيقة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، واقيمت صلاة الجنازة، في مسجد مصطفى محمود، بالمهندسين.

    شقيقة طارق عامر علي عبد العال رئيس مجلس النواب

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