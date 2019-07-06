السيسي يصل النيجر للمشاركة في القمة الأفريقية الاستثنائية

كتب - محمد سامي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى النيجر؛ للمشاركة في القمة الأفريقية الاستثنائية المقررة غدًا.

كان السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم بالاتحاد الأفريقى، سفير مصر بأديس أبابا، قال إن قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية فى نيامى بالنيجر، يومى ٧ و٨ يوليو الجارى، ستشهد إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة من الدول بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ فى ٣٠ مايو الماضى، فضلًا عن إطلاق عدد من الأدوات التنفيذية للاتفاقية، ومنها بوابة قواعد المنشأ، ونظام المقاصة والمدفوعات الإلكترونية.

وتولت مصر الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقى فى فبراير الماضى ولمدة عام، ومن ثم فإنها تضطلع بتمثيل الاتحاد فى المحافل الدولية بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الاتحاد، إذ ترأس مصر كل آليات اتخاذ القرار فى الاتحاد، وهى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات "القمة"، والمجلس التنفيذى على مستوى وزراء الخارجية، والمندوبون الدائمون لدى الاتحاد.

وحرص الرئيس السيسى منذ توليه رئاسة الاتحاد على تحديد عدد من الأولويات التى تسعى مصر لتحقيقها خلال مدة رئاستها، منها تعزيز الاندماج الاقتصادى القارى، من خلال دفع مشروعات البنية التحتية وتشجيع جذب الاستثمارات، فضلًا عن الإسراع بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وهو ما من شأنه تحسين مستوى معيشة شعوب دول القارة، وزيادة فرص العمل المتاحة أمام شبابها.