"من الأمية للجامعة".. شروط الالتحاق بفصول وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

وقع وزير الأوقاف، الأربعاء، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لفتح فصول بالمساجد.

وقال وزير الأوقاف، إن محو الأمية المعني به في الوزارة يأخذ منحى جديد يعتمد على التطوير من أجل تعلم جاد.

وأضاف خلال توقيع البروتوكول، أن الشعار الجديد يمكن أن يكون "من الأمية للجامعة"، والأمر غير قاصر على القراءة والكتابة فقط، وإنما أيضا الاستكمال والاستمرار حتى الوصول إلى المرحلة الجامعية.

من جانبه قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن وزارة الأوقاف لديها ما يقرب من (2415) فصًلا لمحو الأمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأضاف طايع، إلى "مصراوي": "الوزارة أطلقت المرحلة الأولى لمحو الأمية بـ18 محافظة وهي القاهرة، والاسكندرية، والبحيرة، و مرسى مطروح، و كفر الشيخ وأسوان والمنيا وأسيوط وسوهاج والدقهلية والقلوبية ودمياط والفيوم، والشرقية، وبورسعيد والسويس والمنوفية و الغربية، ومطروح والبحيرة، وأسوان وسوهاج".

وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن هناك 2019 مسجدًا تعقد بها فصول لمحو الأمية، بها 1985 إمامًا، ويتم الالتحاق بها طبقا للشروط الآتية:

1 ـ لايقل السن عن 16 سنة ولديه بطاقة رقم قومي.

2 - عدم الحصول على شهادة نهاية الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.

3 - عدم اجتياز أحد برامج محو الأمية من قبل.

4 ـ بطاقة الرقم القومي وصورتين ضوئية منها.