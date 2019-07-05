مصر في أسبوع: رفع الأجور والمعاشات.. وتحريك أسعار الوقود

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة، منها إعلان الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه للدرجة السادسة و7 الآف للممتاز، وشهد نهاية الأسبوع تحريك أسعار الوقود، كما شهد الأسبوع الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية، ووافق الرئيس السيسي على 10 قوانين لربط موازنة 10 هيئات وجهات، وشهد الأسبوع احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو وقال الرئيس أن ثورة يونيو صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية.

السبت

السيسي يلتقي رئيس الأرجنتين على هامش قمة العشرين بأوساكا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، على هامش مشاركتهما في أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يؤكد تطلعه لدفع التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطلعه لدفع التعاون والتكامل بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، للتفاصيل اضغط هنا.

السيسي يؤكد حرص مصر على التنسيق مع السعودية تجاه التطورات في منطقة الشرق الأوسط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة العربية السعودية تجاه التطورات التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط، للتفاصيل اضغط هنا.

"الوزراء": الدولة لم تتحمل 9 مليارات جنيه لاستضافة أمم أفريقيا 2019

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، غير صحيح، للتفاصيل اضغط هنا.

"الضبعة وعودة الطيران".. تفاصيل لقاء السيسي وبوتين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، للتفاصيل اضغط هنا.

إصابة ريهام سعيد بمرض في الوجه.. وهذه وصيتها لجمهورها

أصيبت الإعلامية ريهام سعيد بمرض في الوجه، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، للتفاصيل اضغط هنا.

الأحد

السيسي يصدق على الموازنة العامة للدولة لسنة 2019- 2020 (نص كامل)

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية بإصدار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، للتفاصيل اضغط هنا.

السيسي يبحث مع رئيس "تويوتا" التوسع في استثماراتها بمصر

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد، بمقر إقامته بمدينة (أوساكا) اليابانية، مع رئيس مجموعة شركات (تويوتا) اليابانية، سبل التوسع في استثمارات الشركة في مصر مستقبلا، إلى جانب استعراض مجمل أنشطة الشركة بمصر خلال الفترة الماضية، للتفاصيل اضغط هنا.

السيسي: 30 يونيو من أعظم أيام تاريخنا الحديث

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "ذكرى ثورة 30 يونيو لا تزال حية في ذاكرة هذا الجيل، الذي انتفض مدافعها عن أعز وأغلى مبادئه وقيمه وهويته المصرية الأصيلة"، للتفاصيل اضغط هنا.

الاثنين

"مدبولي": الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين بالتأمين الصحي الجديد

أعلنت الحكومة اليوم الإثنين عن تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل والتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد والتي تعد أولى المحافظات التي تنطلق فيها خدمات التأمين الصحى الشامل الجديدة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، للتفاصيل اضغط هنا.

رسميًا.. وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

اعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019، للتفاصيل اضغط هنا.

رئيس الوزراء: مصر تتطلع لتعزيز التعاون والشراكة مع البنك الأوروبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمتد إلى مجالات جديدة مثل التعاون في مجال النقل وتطوير السكك الحديدية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتفاصيل اضغط هنا.

بأسعار الشرائح والتفاصيل.. "الكهرباء" تبدأ اليوم تطبيق الزيادات الجديدة

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء من اليوم الاثنين، حساب استهلاك المواطنين بالأسعار الجديدة على العدادات الكودية ومسبوقة الدفع، التي أعلنت عنها الشهر الماضي بزيادة 14.9% عن العام الماضي، على أن يتم تطبيق الزيادة للفواتير نهاية شهر يوليو، للتفاصيل اضغط هنا.

الثلاثاء

"العاصمة الإدارية" توضح حقيقة سحب أراضي 17 شركة عقارية

نفى خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ما تردد بشأن سحب الشركة أراضٍ من 17 شركة عقارية، موضحا أنه طبقاً للمنشور بالجريدة المشار إليها فانه لم يصدر أي إخطار بسحب الأراضي لأي من المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة على اختلاف أنشطتهم وأن الخبر المنشور بالجريدة عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، للتفاصيل اضغط هنا.

الرئاسة: توقعات بانخفاض الدين العام لـ90% العام المقبل

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018/2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/2020، للتفاصيل اضغط هنا.

بالشروط والتفاصيل.. الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، للتفاصيل اضغط هنا.

معهد الفلك يحدد رسميًا موعد بداية شهر ذي القعدة

قال الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد يستعد لاستطلاع هلال ذي القعدة للعام الحالي 1440، غدًا الأربعاء، وذلك من خلال إرسال لجان للمحافظات، لافتًا إلى أنه من المقرر حلول أول أيام الشهر فلكياً بعد غدٍ الخميس الموافق الـ4 من يوليو، للتفاصيل اضغط هنا.

الأربعاء

السيسي يوافق على 10 قوانين لربط موازنة 10 هيئات وجهات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها مساء الأربعاء، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على 10 قوانين لربط موازنة عدد من الهيئات والجهات أبرز الهيئة الزراعية وجهاز تنمية سيناء وجهاز أنشطة سوق الغاز والهيئة المصرية للبترول وهيئة المساحة، للتفاصيل اضغط هنا.

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية تُغير الواقع الحالي بالمنطقة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، مؤكدا دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، للتفاصيل اضغط هنا.

"فلكيًا".. 9 أيام إجازة "عيد الأضحى" في أغسطس المقبل

ينتظر المصريون موسمًا من الإجازات في شهر أغسطس المقبل، تصل إلى 9 أيام متصلة، اضغط هنا.

الخميس

السادسة 2000 والممتازة 7 آلاف جنيه.. الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، وجرى إعداد هذا المشروع، الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة، للتفاصيل اضغط هنا.

وزير الآثار يدعو مؤسسات الدولة لاجتماع طارئ لمناقشة بيع "توت عنخ آمون"

دعا وزير الآثار، اللجنة القومية ‏للآثار المستردة للانعقاد بشكل طارئ أول الأسبوع المقبل برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات كل من وزارات: الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية ‏بالدولة، لمناقشة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع ‏آثار مصرية بالخارج، للتفاصيل اضغط هنا.

السيسي يبحث مع ترامب هاتفياً تسوية الأزمة الليبية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم الخميس، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتفاصيل اضغط هنا.

السيسي يوجه الحكومة بضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، للتفاصيل اضغط هنا.

السيسي يوافق على اتفاقية الغاز الموقعة بين مصر وقبرص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم ٥٣٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا والموقع بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠١٨، للتفاصيل اضغط هنا.

الجمعة

زيادة أسعار البنزين.. تعريفة جديدة للمواصلات ورقابة على الأسواق (تغطية خاصة)

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، للتفاصيل اضغط هنا.

أول تعليق لرئيس الوزراء بعد زيادة أسعار الوقود: "التعامل بحسم مع المخالفين"

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس والتاكسي، بعد إعلان وزارة البترول الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، للتفاصيل اضغط هنا.

القاهرة تتعرض لهزة أرضية بقوة 4.4 درجة

أعلن الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية للزلازل وعضو لجنة الكوارث والمخاطر بمجلس الوزراء، أن القاهرة تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.4 بمقياس ريختر، دون وقوع خسائر، للتفاصيل اضغط هنا.

حواس: رأس توت عنخ أمون خرجت بطريقة غير قانونية وبيعها "يوم أسود"

قال زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن رأس توت عنخ آمون التي بيعت في مزاد دار كريستيز للمزادات بالعاصمة البريطانية، مقابل 6 ملايين دولار خرجت من مصر بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن أي شيء يخرج من مصر قبل عام 1983 لابد أن يحمل وثيقة من متحف القاهرة يثبت خروجه القانوني، للتفاصيل اضغط هنا.