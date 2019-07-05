مدبولي يتابع تعريفة الركوب الجديدة من غرفة "عمليات الوزراء"

كتب - محمد غايات:

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى غرفة العمليات بمجلس الوزراء؛ لمتابعة تطبيق المحافظات لتعريفة الركوب في النقل الجماعي بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

كانت الحكومة قررت صباح اليوم الجمعة، زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

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